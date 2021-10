Tchad: le projet de budget du Conseil national de transition fuite et crée des remous

Au cœur du débat, trois annexes du projet de budget du CNT. Les salaires des conseillers y sont détaillés mais aussi l'achat de matériels informatiques et de véhicules. Des dépenses estimés à près de neuf milliards de francs CFA pour l'année 2021.



Un budget jugé faramineux pour bon nombre d'internautes. Certains pointent particulièrement du doigt les dépenses de photocopieurs à plus de 18 millions de francs CFA. Saleh Kebzabo, président de l'UNDR, parle dans un tweet d'« une véritable entreprise de pillage à ciel ouvert ».



Reste la question de l'authenticité des documents. À l'hémicycle, beaucoup ne les remettent pas en cause. Ils précisent cependant qu'il s'agit d'un projet et que pour être validés, ces documents doivent passer entre les mains du président du bureau, Haroun Kabadi, et d'une commission avant d'être votés en plénière.



« Ce sont des tracts » pour Mahamat Kana Badi, l'ex-vice président du groupe parlementaire MPS et actuel questeur. Il affirme que ces annexes ne sont pas visées et n'ont donc aucune valeur. La question du budget, dit-il, est à peine en discussion.