Tchad: montée de tension dans la localité de Miski, soumise au blocus militaire

Cela se passe dans une zone aurifère du Tibesti, sous contrôle d'un comité d'autodéfense local. Elle est soumise à un blocus de l'armée tchadienne depuis novembre de l'année dernière, après des affrontements consécutifs à une révolte de la population locale. Celle-ci demande notamment l'annulation du rattachement de Miski à la région du Borkou, la réhabilitation des cantons (et de leurs chefs révoqués fin août 2018), ou encore rejette l'exploitation industrielle de l'or de Miski en dehors de tout cadre légal et concerté avec la population. Cause de cette poussée de fièvre : une situation humanitaire difficile, doublée de bruits de bottes.