Tchad: nouvelle grogne chez les étudiants à Ndjamena

Les étudiants tchadiens protestent contre la fermeture des inscriptions à l'université de Ndjamena pour l'année 2017-2018. Jusque-là, il était possible pour des étudiants de payer leurs frais d'inscription un an après la fin de l'année d'étude. Le rectorat a décidé de réduire ce délai et les étudiants qui n'avaient pas pu payer les frais d'inscription, notamment en raison de la coupe de leur bourse d'études décidée par le gouvernement dans le cadre des mesures d'austérité, se voient redoubler d'office.