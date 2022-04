Tchad: pose de la première pierre du mausolée d'Idriss Déby à Amdjarass

Ni les autorités de transition, ni l'armée n'ont marqué outre mesure le premier anniversaire de la mort d'Idriss Déby. C'est en effet son parti qui était à la manoeuvre. Le Mouvement patriotique du salut a organisé depuis le début de la semaine une « sortie du deuil » avec des prières, des conférences, et ce matin, la pose de la première pierre de son futur mausolée à Amdjarass, dans le nord-est du pays, sa localité d'origine.



La construction de cet ouvrage de marbre sur la tombe de l'ex-président, de 7 mètres de hauteur et 650 m², doit durer huit mois. Le président du Conseil militaire de transition, son fils, Mahamat Idriss Déby, est depuis quelques jours dans la région de l'Ennedi-Est. Il a participé hier à une prière collective mais pas à la commémoration de ce matin.



À Ndjamena, c'est le maire Ali Haroun qui était à l'origine de la cérémonie. En présence du numéro 2 du Conseil militaire de transition, l'avenue Mobutu a été rebaptisée boulevard du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. « C’est rendre un hommage mérité à cet intrépide et vaillant soldat tombé en martyr sur le champ d’honneur pour la défense de la patrie », a déclaré le général Djimadoum Tiraïna.