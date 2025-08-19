Tchad: un fils du fondateur de Boko Haram arrêté avec cinq complices, selon l'AFP

Un fils du fondateur de Boko Haram a été arrêté il y a « plusieurs mois » au Tchad, selon des informations recueillies par l'Agence France Presse. Il s'agirait donc du plus jeune fils du prédicateur radical nigérian Mohammed Yusuf, qui aurait été arrêté avec d'autres jihadistes, selon plusieurs sources citées par l'AFP.



Son nom est Muslim Mohammed Yusuf et il a été arrêté avec cinq complices présumés au Tchad, il y a « plusieurs mois ». Le jeune homme d'environ 18 ans est soupçonné d'être à la tête d'une cellule jihadiste liée à l'Iswap, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest.



Cette faction dissidente de Boko Haram, qui a connu une scission en 2016, est dirigé actuellement par Abu Musab El Barnawi, un autre fils du prédicateur islamiste Mohammed Yusuf, l'homme qui a fondé le groupe terroriste Boko Haram au début des années 2000 au Nigeria.



Des photos de l'arrestation des six jihadistes présumés, consultées par l'AFP, montreraient la ressemblance « frappante » entre Muslim Mohammed Yusuf et le fondateur de Boko Haram.



Le jeune homme, plus connu sous le pseudonyme Adrahman Mahamat Abdoulaye, était encore bébé lorsque son père a été tué en 2009 dans une opération de l'armée nigériane, qui avait fait des centaines de morts dans l'État de Borno.



Interrogé par l'AFP, le porte-parole de la police tchadienne a confirmé l'arrestation de « brigands », dépourvus de papier et « membres de Boko Haram », sans confirmer que l'un d'eux est le fils du fondateur du groupe.



