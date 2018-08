Tchad: une information judiciaire ouverte après l'attaque de Kouri Bougoudi

Ce lundi 13 août, le procureur de la République de Ndjamena, au Tchad, a utilisé les termes de « mercenaires » et « terroristes » pour qualifier les auteurs de l’attaque qui a endeuillé samedi les forces gouvernementales postées à la frontière libyenne, à Kouri Bougoudi, une zone étroitement surveillée depuis plusieurs années.



Youssouf Tom, le procureur de Ndjamena, qui a autorité de poursuite en matière terroriste, a annoncé qu’une information judiciaire avait été ouverte contre X. Dans les jours à venir, des mandats d’arrêt internationaux seront lancés contre les auteurs de l’attaque et leurs complices.



Situation sous contrôle



Dans les milieux sécuritaires, on assure que la situation est sous contrôle. « C’est le ratissage qui continue », indique un haut gradé pour justifier l’absence de bilan, trois jours après les affrontements de Kouri Bougoudi.



Au sein de l’état-major, le dispositif sécuritaire qui était en mode surveillance semble être passé en mode opérationnel avec de légers changements, notamment à la Direction générale des renseignements militaires. Cette reprise en main doit éviter de nouvelles surprises, comme celle du matin de ce samedi 11 août.