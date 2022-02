Tchad: une mission gouvernementale à Sandana après un massacre

Les ministres de l’Intérieur, de la Justice, de l’Administration du territoire et de la Communication sont arrivée par hélicoptère à Sandana samedi 12 février. Ils ont pu prendre la mesure de l’indignation de la population. Des centaines de femmes se sont présentée torse nue et bras sur la tête pour accueillir la délégation. Une scène qui a poussé les ministres à rappeler qu’ils venaient en paix.



Une enquête confiée au parquet du Moyen-Chari

Selon de sources locales, beaucoup sont convaincus que les auteurs des massacres ont des complicités avec les autorités locales. Les populations demandent désormais la relève du gouverneur et des responsables de la gendarmerie et de la police.



Les revendications ont bien été enregistrées par la délégation gouvernementale. Mais avant d’agir, il faudra que l’enquête confiée au parquet du Moyen-Chari livre ses conclusions selon un membre de la délégation.



À Ndjamena et à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, un deuil de trois jours a été décrété en la mémoire des suppliciés de Sandana. Mardi 15 février, une marche dite de la dignité est prévue pour réclamer justice et équité, conditions indispensables pour le vivre ensemble.