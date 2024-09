Tchad : une tornade fait 15 morts dans un village

Un choc ! Les villageois de Titir, une localité située à 20Km de la ville d’Abéché, ont été frappés dans la nuit de mercredi à jeudi 2024 par un drame sans précédent. et deux blessés parmi la population.



Les victimes sont des élèves d’une école coranique. Leur chambre s’est écroulée sous la pression d’une grosse pluie accompagnée d’un vent violent. C’est le plus grand drame causé par les pluies diluviennes de cette année.



Le 4 août, le village de Dagro, dans la province du Kanem, a été frappé par un drame similaire. Quatre personnes d’une même famille avaient perdu la vie dans l’effondrement de leur chambre.



Le 11 août, les eaux des pluies ont causé la mort d’au moins 11 orpailleurs dans un site aurifère à la frontière libyenne.



Depuis mi-juillet, le Tchad fait face à des pluies diluviennes qui ont causé des inondations dans toutes les 23 provinces du pays. Selon les autorités tchadiennes et ses partenaires, plus de 964.000 personnes (soit 166 000 ménages) sont affectées par ces inondations à la date du 25 août 2024. On dénombre 145 personnes décédées, plus de 251 000 hectares de champs engloutis, plus de 70 000 maisons détruites et 29 000 têtes de bétail emportées.



Les provinces les plus touchées, en termes de nombre de personnes, sont le Mayo-Kebbi est, la Tandjilé, le Mandoul, le Salamat, N’Djamena et le Sila.



Sur sa page Facebook, la ministre de l’Action sociale et des Affaires humanitaires, Fatimé Boukar Kossei a publié un message de compassion envers les victimes de ce phénomène naturel. « En ces moments de grande affliction, nous tenons à exprimer nos plus vives condoléances aux familles en deuil et implorons la clémence divine pour le repos des âmes de nos compatriotes disparus. Nous rendons hommage à la résilience et à la solidarité dont le peuple tchadien fait preuve en ces temps difficiles », a-t-elle écrit.