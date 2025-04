Technologie et industrie des forces armées : le Sénégal entend produire ses propres équipements stratégiques

Le Colonel Nassalan, commandant de la zone militaire numéro 1 a souligné que l’aspiration du Sénégal à la souveraineté militaire n’est pas un objectif immédiat, mais plutôt un processus long et progressif. Ce processus a déjà commencé sur plusieurs fronts. Le Sénégal a déjà franchi une première étape importante en produisant ses propres tenues militaires. De plus, le pays dispose de ses propres écoles de formation, dont certaines sont dédiées à la formation des pilotes. Une avancée notable est également le développement de logiciels de défense et de sécurité, qui témoignent de la volonté du pays de se doter des outils nécessaires à sa sécurité nationale.



Toutefois, selon le Colonel Nassalan, l’objectif stratégique est de passer à la production d’équipements militaires stratégiques. Ce qui représente un défi de taille. Il a précisé que, grâce à l’expertise des ingénieurs sénégalais déjà en place, il sera possible de produire des équipements de pointe, tels que des drones fabriqués localement, dans un avenir proche. En outre, les munitions ne sont pas en reste. Le Sénégal dispose déjà de spécialistes en balistique et en fabrication de munitions. Ce qui ouvre la voie à la création d’une unité industrielle capable de produire des munitions de petit calibre en coopération avec des partenaires internationaux.



Ces ambitions s’inscrivent dans une dynamique industrielle plus large visant à doter les forces armées sénégalaises d’une autonomie accrue en matière d’équipement et de logistique. Un projet particulièrement symbolique est la construction d’une usine de production de véhicules militaires à Mbacké. Ce projet, selon le l'invité de Salam Sénégal, représente un pas important vers l’adaptation des équipements aux spécificités du terrain sénégalais. En effet, les véhicules militaires fabriqués localement seront spécialement conçus pour répondre aux besoins logistiques de l’armée, tout en tenant compte des réalités géographiques et environnementales du Sénégal.



L’usine de Mbacké marque ainsi une étape importante dans la montée en puissance du pays dans le secteur de l’industrie de défense. Il s'agit d'un développement stratégique qui permettra au Sénégal de répondre plus efficacement à ses besoins en équipements militaires et de renforcer sa souveraineté technologique.



En somme, la journée du 4 avril 2025, marquée par le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, reflètera certainement cette nouvelle volonté d'aller vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées sénégalaises.