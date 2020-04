Téléthon de la Tfm pour la lutte contre le Covid-19 : Voici les hommes d'affaires qui ont tenu leur promesse

Libération online révélait que sur les 790 millions de Fcfa promis en grandes pompes par des «bienfaiteurs » lors du téléthon de la Tfm, seuls 120 millions de Fcfa ont été effectivement récoltés et remis hier (mardi) au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.



Selon des sources autorisées de votre plateforme, Serigne Mboup a effectivement remis 20 millions de Fcfa ; Youssef Omaïs de Patisen, 20 millions ; Dame Diané, 20 millions ; Bamba Ndiaye, 20 millions ; Pape Aly Guèye, 20 millions de Fcfa ; Amadou Seck (Eurogerm) 10 millions et Serigne Seck (C3s), 10 millions de Fcfa.



Tous les autres « bienfaiteurs » ont fait des promesses mirobolantes à la télé avant de disparaître dans la nature. En tout cas, jusqu’au dépôt du chèque, au ministère des Finances, ils n’avaient pas fait signe de vie...