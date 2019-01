Temps d'antenne et ordre de passage des candidats à la RTS: le CNRA va tout déterminer ce samedi 26 janvier

Du 3 et 22 février 2019, va se dérouler la campagne électorale pour l'élection présidentielle au Sénégal. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) qui fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant les campagnes électorales, selon l'article 8 portant sa création, annonce la tenue d'une rencontre avec les candidats ou leurs mandataires ce samedi 26 janvier.



L'organe dirigé par Babacar Diagne de préciser dans un communiqué parvenu à PressAfrik, que cette rencontre sera "l’occasion de déterminer, avec la RTS et les candidats ou leur mandataire, le temps quotidien à réserver à chaque candidat et pour procéder au tirage au sort pour l’ordre de passage des candidats à l’émission consacrée à la campagne électorale diffusée par l’audiovisuel public".



Pour rappel, l'article L0.129 du Code électoral dispose que "le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par l’organe de régulation des médias après avis de la CENA, des organes de presse, de l’audiovisuel public et des candidats ou de leur mandataire".