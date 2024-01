Tenkotoding (Kédougou): un incendie violent ravage la quasi totalité des habitations

Un violent incendie a ravagé plus d'une centaine de cases et causé d'importants dégâts matériels hier mardi à Tenkotoding, un village aurifère dans la commune de Tomboronkoto à Kédougou, dans l'est du pays. Selon le responsable local de la Croix-Rouge, Doudou Dionne Dramé, l'origine de cet incendie demeure inconnue.



Selon les informations de Aps, le feu a englouti presque toutes les habitations du village, laissant une partie de la population sans abri.



Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée jusqu'à présent. Les autorités locales, notamment la brigade territoriale de la gendarmerie de Mako et les sapeurs-pompiers, se sont rendues sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts et apporter leur assistance aux habitants sinistrés.