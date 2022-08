Tennis: Serena Williams annonce sa retraite… après l’US Open

On la croyait éternelle tant l'Américaine a marqué l'histoire du tennis mondial. Au lendemain de sa première victoire en plus d'un an, Serena Williams a annoncé ce mardi son départ à la retraite. A bientôt 41 ans, elle les fêtera le 26 septembre, la championne aux 23 titres du Grand Chelem en simple a laissé clairement entendre que le prochain US Open (du 29 août au 11 septembre) constituerait le dernier tournoi de sa carrière.



"Je n'ai jamais aimé le mot retraite. Cela ne me semble pas être un mot moderne. J'ai pensé à cela comme une transition, mais je veux être sensible à la façon dont j'utilise ce mot, qui signifie quelque chose de très spécifique et important pour une communauté de personnes. Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution, a écrit l'ancienne numéro 1 mondiale dans un texte publié sur le site de Vogue US. Je suis ici pour vous dire que j'évolue loin du tennis, vers d'autres choses qui sont importantes pour moi. Il y a quelques années, j'ai lancé tranquillement Serena Ventures, une société de capital-risque. Peu de temps après, j'ai fondé une famille. Je veux agrandir cette famille."



Une riche carrière

Tout au long de sa fantastique carrière, Serena Williams a décroché pas moins de 73 titres en simple. Un total auquel il faut aussi ajouter ses 23 sacres en doubles, tous glanés avec sa soeur Venus. Lancée définitivement sur le circuit professionnel en octobre 1997, lors du tournoi de Moscou, la plus jeune des soeurs Williams a d'abord passé quelques temps dans l'ombre de Venus avant de véritablement commencer à y faire parler d'elle en intégrant le top 100 mondial pour la première fois.