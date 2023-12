Tension à Malika : un litige foncier de 45 hectares oppose des membres de la communauté Layène à un promoteur privé

Risque d’affrontement à Ngadiaga, localité située dans la commune de Malika. Une vive tension règne actuellement sur place. D’après la RFM, les membres de la communauté Layène s'opposent à l'abattage des arbres sur leur site de 45 hectares par un promoteur.



Seydina Mandione Thiaw Laye, le fils du défunt khalife des Layènes, Seydina Abdoulaye Thiaw Laye appelle à la mobilisation pour défendre ce qu'il considère comme « un patrimoine de la communauté layène ».



« Toute la population de Malika est là pour barrer la route à ces délinquants fonciers. Nous attirons l’attention des autorités administratives et policières parce que nous ne comprenons pas aujourd'hui qu'il y ai un abattage d’arbres et que les agents des Eaux et Forêts ne sont pas là. Le promoteur est très bien encadré par la police. C’est inquiétant et ça nous parait un peu flou. C'est ce que nous déplorons », a-t-il confié aux confrères de la RFM.



Seydina Mandione Thiaw Laye lance un appel à toute la communauté de Malika à préserver ce patrimoine qui leur appartient.



« Ce sont 45 hectares que le Président Macky Sall nous a octroyés il y a quelques années que moi-même, j'ai régularisé pour qu’il y ait un bail. Depuis un bon moment, il fallait que la famille se parle pour trouver des solutions malheureusement il n’y a pas eu de rencontre, il n’y a pas eu de discussion. Un bon matin ce promoteur veut nous prendre ce site », a-t-il dit.