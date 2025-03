Tension à Tobor : les femmes du bois sacré et les jeunes bloquent les accès pour protester contre un dépotoir d’ordures

Une vive tension règne à Tobor (sud), un village situé en Basse-Casamance, à l'est de Niamone, dans la boucle des Kalounayes. Les habitants ont bloqué toutes les voies d’accès pour exprimer leur opposition à l’implantation d’un dépotoir d’ordures dans leur localité, rapporte la RFM.



La même source renseigne qu’une cinquantaine d’éléments de la gendarmerie ont été déployés pour tenter de dégager la voie principale qui mène Marsassoum vers Tobor. Des femmes et des jeunes se sont levées depuis le matin pour bloquer les voies d’accès du village pour protester contre l’érection d’un dépotoir d’ordures qui sert la commune de Ziguinchor.



Ce dépotoir sert la commune de Ziguinchor où une dizaine de camions viennent déverser les ordures par jour. Les populations évoquent un réel danger de santé public avec la poursuite de cette érection d’ordures. C’est pourquoi, elles ont décidé de barrer les routes pour lutter contre l’érection de ce dépotoir d’ordures en service pour la commune de Ziguinchor.



Les femmes du bois sacré et les jeunes qui ont bloqué toutes les voies d’accès font face depuis ce matin aux forces de l’ordre qui peinent à intervenir pour dégager les voies.