Tension à Touba-Tranquille entre les armées gambiennes et sénégalaises

Un haut gradé de l’Armée sénégalaise s’est vu empêcher d’entrer par l’armée gambienne dans le village de Touba-Tranquille, situé à la frontière entre les deux pays voisins qui entretiennent de très bonnes relations depuis la chute de Yaya Jammeh en décembre 2016.



Tout est parti d’une visite de ce haut gradé de l’Armée sénégalaise dans ce village dans le cadre de ses missions régulières. A son arrivée sur les lieux, l’accès lui a été refusé par les forces de sécurité gambiennes qui ont une position dans le village au même titre que celles sénégalaises, rapporte le correspondant de la Radio futurs médias (Rfm, privée).



Ce refus a été l’origine d’une vive altercation verbale entre les corps militaires des deux pays. La tension a fini par baisser grâce à la médiation des deux chefs militaires qui ont convoqué une rencontre d’urgence pour aplanir les positions.



La Direction des relations publiques des armées (Dirpa) confirme l’incident, et précise que cela n’entrave en rien les relations entre les deux pays. Rappelons que le village Touba-Tranquille est tiraillé entre le Sénégal et la Gambie, un litige provoqué par une incompréhension au niveau du tracé de la frontière. Selon les informations de nos confrères, c’est ce qui devrait établir la vérité sur le tracé de la frontière entre les deux pays.



En avril 2017, ce village situé dans l’arrondissement de Diouloulou (sud Sénégal) avait bénéficié d’investissements publics dont la construction de routes, d’écoles et d’ouvrages sécuritaires. Les habitants avaient réclamé plus, pour se défaire de la "dépendance" envers la Gambie, selon l’Agence presse sénégalaise.