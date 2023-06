Tension au Sénégal : « la violence ne mène à rien d'autre qu'à l'impasse » (coalition Bunt Bi)

La coalition Union Citoyenne Bunt Bi, dirigée par Dr El Hadji Ibrahima Mbow, appelle l'Etat du Sénégal à assurer d'une part la sécurité, la quiétude des populations et d'autre part à œuvrer pour une transition politique sereine au soir de l'élection présidentielle de Février 2024. Elle renseigne que la violence ne mène à rien qu’à l’impasse.



« Déplorable et malheureuse est la situation du Sénégal, avec une violence, une insécurité et un incivisme inédits, nourrie à la fois par la perspective de l'élection présidentielle 2024, le sentiment d'injustice entretenu et surtout le ras-le-bol d'une partie de la jeunesse désabusée par le jeu politique. Le Sénégal des vraies valeurs citoyennes est donc pris en otage entre politiciens prédateurs, vendeurs d'illusions et manipulateurs d'opinion », soutient la coalition.



« Cela expose encore plus le Sénégal, aux menaces diverses et aux risques d'infiltrations dans une sous-région déjà confrontée à une expansion nocive et déstabilisatrice de l'extrémisme violent dans la Zone du Sahel. Notre nouveau statut de pays gazier et pétrolier suscite des convoitises et la malédiction du pétrole destructrice de nombreux pays producteurs notamment africains n'est pas une fiction », ajoute M. Mbow.



Face à tous ces périls, il appelle l'Etat du Sénégal à « assurer d'une part la sécurité, la quiétude des populations et d'autre part à œuvrer pour une transition politique sereine au soir de l'élection présidentielle de Février 2024 ». « Nous rappelons aux femmes et hommes politiques, de tous bords, que la violence ne mène à rien d'autre qu'à l'impasse et au recul économique, social et culturel. Cette situation entretenue depuis des mois, semble connaître son paroxysme et nous éloigne encore plus des réflexions essentielles pour un Sénégal paisible et prospère ».



Union Citoyenne BUNT BI, réitère son appel au « calme et à l'apaisement généralisé afin de préserver notre nation de cette spirale destructrice. Nous appelons à la raison et au sens des responsabilités de tout un chacun ». « Œuvrons tous ensemble, sans scission aucune, à bâtir un Sénégal majeur, entreprenant et solidaire dans le respect de nos valeurs et de nos traditions, dans le cadre d'une démocratie apaisée », souhaite-t-il.