Tension au Stade des Martyrs de Kinshasa : des supporters sénégalais agressés, quittent les lieux faute de sécurité

Depuis lundi, à la veille du choc entre les « Lions » du Sénégal et les « Léopards » de la RD Congo, la tension était déjà montée d’un cran, alimentée par des menaces proférées par certains supporters congolais. Ce mardi, jour du match, la situation s’est aggravée : les fans sénégalais, dont plusieurs venus de Dakar avec le Douzième Gaïndé, ont dû quitter le stade faute de sécurité.



À quelques minutes du coup d’envoi, l’ambiance est devenue invivable pour les supporters sénégalais. Dans une vidéo, Paco, membre du Douzième Gaïndé, a dénoncé des attaques verbales et physiques. « On est rentré dans le stade, mais il n'y a pas de sécurité. Finalement, on est obligé de quitter le stade parce qu'ils nous ont attaqués », a-t-il confié à un journaliste congolais.



Il a ajouté : « Les Congolais nous ont attaqués, les supporters sont venus nous trouver et nous menacer près des vestiaires. Pourtant, nous étions assis dans les tribunes réservées au Sénégal, mais les supporters congolais sont venus nous menacer et nous ont même jeté de l'urine ».

