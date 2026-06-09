Tension dans le Golfe : Donald Trump accuse l’Iran d’avoir abattu un hélicoptère Apache et promet une réplique

Le président américain Donald Trump a annoncé ce mardi que l'Iran avait abattu un hélicoptère militaire américain de type Apache alors qu'il survolait le détroit d'Ormuz. Via son réseau Truth Social, le chef de l'État américain a promis une réplique nécessaire à cette attaque, tout en précisant que les deux pilotes de l'appareil sont en sécurité et indemnes.







Cette déclaration fracassante remet immédiatement en cause l'optimisme affiché quelques heures plus tôt par le locataire de la Maison Blanche. Dans la nuit de lundi à mardi, Donald Trump évoquait encore les derniers efforts en vue de la conclusion, sous « deux à trois jours », d'un « très, très bon accord » avec Téhéran.







Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a confirmé pour sa part que les deux membres d'équipage de l'hélicoptère d'attaque AH-64 ont été secourus près de la côte d'Oman, environ deux heures après que l'appareil a été touché. Un drone naval de surface américain a notamment été déployé pour mener à bien cette opération de sauvetage.







Cette perte matérielle constitue le deuxième cas officiel d'appareil avec équipage abattu par les forces iraniennes depuis le début de la guerre le 28 février, après le crash en avril d'un chasseur-bombardier F-15E dont les deux pilotes avaient été secourus. Pour rappel, l'armée américaine avait également perdu en mars un avion ravitailleur et ses six membres d'équipage dans un accident non lié à des tirs ennemis, tandis que les forces koweïtiennes avaient abattu par erreur trois F-15 américains par le passé, sans faire de victimes.

