Tension politique : Trois anciens Premiers ministres écrivent à Macky Sall

Trois anciennes Premières ministres invitent le président Macky Sall à sauvegarder les acquis démocratiques fondamentaux du pays. Mamadou Lamine Loum, Aminata Touré et Abdoul Mbaye lui demandent de confirmer ses propos antérieurs selon lesquels vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle de 2024 et en vous engageant à organiser des élections inclusives, libres et transparentes.PressAfrik vous libre in extenso la massive.

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">