Tension politique au Sénégal : Pape Diop travaille pour le rapprochement entre pouvoir et opposition

Ses inquiétudes sont fortes. Pape Diop est préoccupé par la tension socio-politique actuelle qui prend des proportions angoissantes au Sénégal. Pour préserver la paix et la stabilité dans le pays, le président de la Convergence démocratique Bokk Gis-Gis trouve urgent de renouer le fil du dialogue entre toutes les forces vives de la Nation. «Dans son message du 3 avril dernier à la Nation, le président de la République Macky Sall a émis le souhait d'un dialogue entre acteurs. Nous avons tous le devoir d'y travailler afin que notre pays renoue avec cet esprit de dialogue qui a toujours fait sa réputation», a fait savoir Pape Diop dans L'Observateur.



Le patron de Bokk Gis-Gis entend ainsi mettre à profit ses bonnes relations avec l'ensemble des acteurs politiques pour aider à retrouver la dynamique de concertation qui a longtemps prévalu entre le pouvoir et l'opposition. Sa conviction est que l'esprit de communion, de partage, de solidarité et de pardon qui a animé le peuple tout au long de ce mois de Ramadan, doit être préservé afin que le Sénégal soit épargné des soubresauts que certains prédisent. C'est le lieu pour le député Pape Diop de rendre hommage aux guides religieux, dont les prières accompagnent les Sénégalais et permettent jusque-là de préserver le Sénégal des remous qu'ont vécus ou que vivent d'autres pays.



«Nous nous apprêtons à boucher un mois de jeûne, d'abstinence et de ferveur religieuse. La particularité du Ramadan de cette année est que nous l'avons non seulement observé à l'unisson en tant que Musulmans, mais il a aussi coïncidé, en partie, avec le Carême chrétien. C'est une preuve éloquente que chacun de nous peut vivre librement et pleinement sa foi, quelle que soit sa croyance, sans empêcher à son prochain d'en faire autant», souligne Pape Diop.



Pour Pape Diop, ce qui unit les Sénégalais est plus fort que ce qui les divise. Il invite les Sénégalais à avoir à l'esprit que, « ni la quête du pouvoir, ni sa conservation ne peut justifier qu'on mette en péril la stabilité du pays». Le leader de Bokk Gis-Gis d'indique que «c'est un Sénégal stable, uni et indivisible, un pays au tissu social solide et aux institutions fortes que nous devons léguer aux générations futures».



Il signale que c'est cela qui explique le sens de l'acte qu'il avait posé au lendemain des élections Législatives du 31 juillet 2022 en rejoignant le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. L'objectif étant, selon lui, d'éviter que l'hystérisation du jeu politique ne se transpose au niveau de l'Assemblée avec tous les risques qui pouvaient en découler sur la gouvernance du pays et sur le bon fonctionnement des institutions. Pour lui, aujourd'hui, les faits lui ont donné raison avec les nombreux incidents survenus à l'Hémicycle et qui ont malheureusement conduit à l'emprisonnement de deux députés, notamment Mamadou Niang et Massata Samb, du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur).



«Soucieux de l'image et du bon fonctionnement de cette auguste institution (Assemblée nationale) que j'ai eu l'honneur de présider, j'ai beaucoup été peiné par ces incidents malheureux et très regrettables. J'ai bon espoir qu'en nous appuyant sur les ressorts qui nous ont toujours permis de traverser les périodes les plus difficiles sans grand dommage pour le pays, nous arriverons à préserver l'essentiel, à savoir: la cohésion sociale qui a toujours été une exception sénégalaise», a-t-il indiqué.