Tensions à Mbour : 20 chauffeurs de taxis-clandos déférés

Ils sont plus de 30 chauffeurs de taxis clandos à être arrêtés à Mbour suite aux confrontations qui les ont opposées aux forces de l’ordre ces dernières 48 heures. En effet, les chauffeurs de ces véhicules de transport en commun, ne pouvant pas digérer la taxe municipale journalière fixée à 200 francs Cfa, exigent qu’elles soient ramenées à 100 francs Cfa. Ce que les autorités municipales ont catégoriquement refusé de faire.



Campant sur leurs positions les conducteurs de taxis-clandos ont décrété des mots d’ordre de grève, tout en s’organisant pour les faire respecter. Ce qui les avait conduits à intimer à leurs camarades qui n’étaient pas sur la même longueur d’onde qu’eux, à se plier à cette décision.



Suite à cela, les forces de l’ordre se sont massivement déployées dans les grandes artères de cette commune, et s’en sont suivis des heurts avec les manifestants.



Les chauffeurs arrêtés sont accusés de roubles à l’ordre public, participation à une manifestation non autorisée, destructions de biens privés, entre autres.