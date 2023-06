Tensions au Sénégal et présidentielle 2024: SOS/Paix donne une liste de recommandations dont la réforme du Conseil constitutionnel

Regroupés au sein de la Synergie des Organisations de la société civile pour la Paix (SOS/Paix), les acteurs de la Société civile sénégalaise ont tenu, ce dimanche, un atelier de réflexion et d’échanges sur le dialogue national lancé par le Président Macky Sall.



« L’atelier a visé principalement l’élaboration de la contribution de la société civile au dialogue politique en vue de favoriser un processus électoral intègre et un climat de paix et de stabilité », lit-on dans le communiqué qui a sanctionné la rencontre.



Au terme des travaux, la Synergie des Organisations de la société civile pour la Paix (SOS/Paix) a fait plusieurs recommandations dont la réforme du Conseil constitutionnel et les conditions de participation à l’élection présidentielle de 2024.



« S’ur les points à inscrire à l’agenda du dialogue politique, l’atelier propose d’intégrer la réforme du Conseil constitutionnel, la création d’un organe d’Observation de la Démocratie, le rôle et la place de la société civile dans le processus électoral ainsi que la création d’un Cadre permanent de Concertation politique (CPCP) », peut-on lire dans le document.



Qui ajoute: « Sur les points prioritaires, il a été répertorier et hiérarchisé neuf (09) questions, notamment celles relatives aux conditions de participation à l’élection présidentielle de 2024 ».