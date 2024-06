Tensions entre Samuel Eto’o et Marc Brys : le sélectionneur contraint d’acheter le matériel de l’équipe

l’altercation entre Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et le sélectionneur Marc Brys, qui s’était soldée par des excuses du président de l’instance dirigeante du football camerounais, de nouvelles scènes surréalistes se sont déroulées hier lundi entre les deux hommes.



Alors que les Lions Indomptables étaient présents à l’hôtel Hilton de Yaoundé afin de préparer deux rencontres face au Cap-Vert et à l’Angola, une terrible mésentente a malheureusement eu lieu. Deux staffs techniques différents se sont en effet rendus au lieu de rendez-vous.



D’un côté, les hommes choisis par le sélectionneur, de l’autre ceux de l’ancien joueur du FC Barcelone. Une situation étonnante, d’autant plus que le staff voulu par Eto’o n’avait pas de réservation à son nom et a donc dû quitter l’hôtel.

Mais l’imbroglio ne s’est pas arrêté là. Le premier entraînement de Vincent Aboubakar et ses partenaires devaient se dérouler le lundi. Le bus garé devant l’hôtel et qui contenait le matériel nécessaire pour le déroulement de la séance a alors soudainement disparu.



« Je n’ai jamais vu quelque chose de ce genre »



Dans l’embarra et toujours sans matériel, Brys a dû acheter lui-même les ballons. « C’est inouï. Je fais ce métier depuis 26 ans, je n’ai jamais vu quelque chose de ce genre », a ainsi déclaré le Belge de 62 ans comme l’a relayé le site AllezLesLions.



Plus que jamais présentes, les tensions entre Eto’o et Brys empiètent dorénavant sur la préparation des Lions Indomptables qui affronteront le Cap-Vert (samedi 8 juin) et l’Angola (mardi 11 juin). De quoi grandement inquiéter les fans camerounais puisque ces deux matchs compteront pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.