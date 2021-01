Tensions entre bergers et agriculteurs à Tivaouane: un jeune de 22 ans tué par balle

Une altercation entre éleveurs et agriculteurs a viré au drame dans la commune de Thilmakha, dans le département de Tivaouane, région de Thiès. Un jeune berger du nom de M. Sow, âgé de 22 ans, a été fusillé par des agriculteurs. Il a succombé à ses blessures.



Les faits se sont produits le 4 janvier 2021. Selon L’AS, les armes sont sorties suite à une rude dispute entre les deux parties et le drame s’est produit.



Très inquiet, le président du Conseil National de la Maison des Eleveurs du Sénégal, Ismaïla Sow, sonne l’alerte. « L’heure est très grave et les problèmes sont très sérieux. Il est temps d’aller vers des négociations pour sceller définitivement une cohabitation dans la paix, le respect mutuel, entre les agriculteurs et les éleveurs », a-t-il lancé.