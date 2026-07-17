Tensions frontalières : le Sénégal répond à la Gambie après l'incident de Bulock

Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a officiellement réagi, ce vendredi 17 juillet 2026, au communiqué de Banjul concernant l'incident frontalier survenu la veille à Bulock. Tout en réaffirmant son attachement aux « liens historiques de fraternité, de bon voisinage et de coopération stratégique » avec la Gambie, Dakar a apporté des précisions de taille sur l'origine du différend.



Selon la diplomatie sénégalaise, la zone de Bulock est au cœur de discussions bilatérales depuis plusieurs années. Le Sénégal affirme avoir alerté à plusieurs reprises les autorités gambiennes sur des « empiétements affectant son intégrité territoriale », dénonçant des installations et des activités « incompatibles avec une gestion concertée » de la frontière commune. Bien que des échanges réguliers aient eu lieu au plus haut niveau, aucun accord définitif n'a encore été trouvé pour régler ces litiges en suspens.



Dakar précise que cet événement ne reflète nullement une « volonté du Sénégal de porter atteinte à la souveraineté de la République de Gambie ». Le gouvernement sénégalais, qui demande le respect mutuel de la souveraineté de chaque État, appelle à « éviter toute déclaration susceptible d'alimenter les tensions ». Il invite à laisser les commissions diplomatiques et militaires travailler calmement via les canaux de négociation existants.