Tensions politiques : Moundiaye Cissé appelle à un dialogue constructif et permanent de tous les acteurs

Dans le cadre l’effort citoyen que le mouvement citoyen MESURE (Mobilisation nationale pour l'Engagement citoyen, la Souveraineté, l'Unité et la Refondation), déploie pour préserver la paix et la stabilité, le Directeur exécutif de l’Ong 3D, étant une des parties prenantes de ce processus, s’est prononcé sur la tension politique au Sénégal. Moundiaye Cissé invite à un dialogue politique permanent et constructif. Il appelle tous les acteurs, politiques comme citoyens, à se mobiliser pour une paix durable au Sénégal.

Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">