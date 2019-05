Tentative d'attaque des locaux de 7Tv : Maimouna Ndour Faye trouve le coupable chez une autorité

Après la libération de la chroniqueuse de la 7Tv, Adja Astou qui, lors d’une émission a soutenu que le viol est plus fréquent chez les Hall Pulaar, Maimouna Ndour Faye, la directrice de la Télé a révélé dans les colonnes de l’AS, qu’ une autorité a armé les étudiants pour qu’ils s’empennent à son organe.



« Nous avons des informations que les étudiants qui ont fait mouvement en direction de 7 tv ne l’ont pas fait spontanément. Ils ont été préparé et armés par une autorité que nous avons identifiés », justifie la dame avant d’appeler au sens et à la responsabilité des uns et des autres tout en rappelant que ceux qui travaillent à la 7 tv sont des Sénégalais.