Tentative de coup d’Etat au Bénin : le ministre de l’Intérieur annonce "l’échec de la manœuvre"

Le ministre de l’intérieur du Bénin, Alassane Séidou, a annoncé ce dimanche "l’échec" de la tentative de coup d’Etat contre le président Patrice Talon, peu de temps après que des militaires ont déclaré avoir pris le contrôle du pays.



Dans une courte déclaration à la télévision nationale, Alassane Séidou a assuré que la situation est sous-contrôle. "Au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'Etat et ses Institutions. Face à cette situation, les Forces Armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre", a-t-il dit.



Le membre du gouvernement a aussi invité "les populations à vaquer normalement à leurs occupations", sans préciser l’arrestation des prétendus putschistes.