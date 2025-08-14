Tentative de déstabilisation déjouée au Mali : arrestation de militaires, civils et d’un ressortissant français

Le bruit courait depuis plusieurs jours, mais la confirmation n’est venue que ce jeudi à travers un communiqué du gouvernement de transition lu à la télévision nationale. Selon ce texte, les forces de sécurité ont arrêté un « groupuscule d’éléments marginaux » des forces armées et de sécurité, accusés de vouloir « déstabiliser les institutions de la République ».

La conspiration, que les autorités affirment soutenue par des États étrangers, a été « mise en échec » dès le 1er août grâce à l’action des services spécialisés. Parmi les interpellés figurent le Français Vezilier Yann Christian Bernard, présenté comme agissant pour le compte du renseignement français, ainsi que les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara.

Le gouvernement a condamné « cet acte subversif », affirmé que la situation est « totalement sous contrôle » et assuré que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d’éventuels complices.

Il a par ailleurs invité la population à rester calme et vigilante face aux « tentatives désespérées de déstabilisation ».

Avec APA News

Le gouvernement de transition malien a confirmé jeudi l’arrestation d’un groupe de militaires et de civils accusés de complot, après plusieurs jours de rumeurs.