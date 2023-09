Tentative de viol à Linguère : une jeune femme échappe de justesse à son agresseur

Une scène terrifiante s'est déroulée dans la nuit du 11 au 12 septembre à Barkédi, dans la région de Louga, où une jeune femme a échappé de peu à une tentative de viol. C.F., âgée d'une vingtaine d'années, a été suivie et agressée par un inconnu dans une ruelle sombre. Heureusement, elle a pu alerter le voisinage et échapper à son agresseur.



Selon L'Observateur, les faits se sont déroulés dans la nuit vers 22 heures. La jeune fille avait quitté sa résidence familiale pour participer à une activité culturelle organisée par des jeunes de la région. Alors qu'elle marchait seule dans une rue sombre, C.F. s'est retrouvée soudainement confrontée à un inconnu qui l'a abordée de manière très agressive.



Comprenant immédiatement les intentions malveillantes de cet individu, C.F. a pris la fuite. Malheureusement, l'agresseur, physiquement plus robuste, l'a rattrapée et violemment plaquée au sol. Dans l'obscurité, loin de toute aide, l'homme a usé de sa force pour déshabiller partiellement sa victime.



Alertée par les cris, une femme présente à proximité a tenté de lui venir en aide. L'agresseur a alors relâché sa victime et a pris la fuite en courant. C.F., couverte de sable et visiblement traumatisée, a été raccompagnée chez elle.



Déterminée à obtenir justice, elle a porté plainte contre X à la Brigade de gendarmerie de Linguère. Après une recherche intensive, l'agresseur a été identifié et appréhendé. Dans un premier temps, il a tenté de nier les faits, mais il a finalement avoué sa tentative de viol. « Je reconnais avoir tenté de violer cette fille. Je ne comprends pas pourquoi j'ai agi ainsi. Je regrette. »



Le mis en cause a été inculpé pour « attentat à la pudeur avec violence », et a été déféré devant le parquet de Louga. Il a ensuite été placé en détention en attendant son jugement, qui est prévu pour mercredi prochain.