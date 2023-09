Tentative de viol à Tamba : un berger condamné à 2 ans de prison

A. Bâ, berger âgé de 20 ans, a été condamné à une peine de 2 ans de prison et à payer une amende de 200 000 FCfa par le Tribunal de grande instance de Tamba (Est). Cette décision fait suite à un incident survenu lorsqu'il a été découvert sur le lit conjugal d'un couple, où il tentait d'agresser sexuellement l'épouse.



Originaire de la région de Matam, A. Bâ était de passage dans la commune de Sinthiou Malème, région de Tamba, lorsqu'il a commis cet acte audacieux. En pleine nuit, il a forcé la porte de la chambre d'un couple marié qui dormait paisiblement.



Une fois à l'intérieur, il s'est installé sur le lit où l'époux, S. Baldé, et son épouse, K. Danfakha, dormaient. D’après L’Observateur, l'épouse a initialement cru que c'était son mari qui la rejoignait au milieu de la nuit, mais elle a rapidement réalisé que les gestes et le souffle de l'intrus étaient différents.



Prise de peur, elle a utilisé une lampe torche pour éclairer la scène, découvrant ainsi le visage d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle a crié, réveillant son mari, et appelé à l'aide du voisinage pour maîtriser A. Bâ.



Devant les autorités judiciaires, le berger a d'abord prétendu s'être égaré, mais il a ensuite changé de version, accusant la dame mariée de l'avoir invité dans sa chambre. Une accusation que cette dernière a catégoriquement niée.



Le Tribunal a finalement condamné Aliou Bâ à 2 ans de prison et à payer une amende de 200 000 FCfa pour abus.