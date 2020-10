Terme Sud Ouakam: le collectif des familles déguerpies demande un audit des autorités militaires

Déguerpies des logements sis à Terme Sud à Ouakam où elles ont vécu plus de 20 ans, les familles des militaires à la retraite ne comptent pas se laisser faire. Regroupées autour d’un collectif, elles demandent un audit des autorités militaires pour justifier leurs biens.



« Combien ont-ils de maisons, combien ont-ils de ranges, de bergers... Je demande aux autorités que ceux-là doivent être audités. S’il y a à demander une déclaration de patrimoine, c’est aux autorités militaires qui nous pourchassent qu’il faut demander la déclaration de patrimoine », a déclaré le président dudit collectif, Al Hassan Hann.



Selon ces familles, Terme Sud n’appartient pas à la Comico (Coopérative Militaire de Construction), c’est un domaine privé de l’Etat. « Le terrain est un domaine privé de l’Etat morcelé depuis 1999 au commun des Sénégalais. N’importe qui peut y prétendre. Nous avons des baux obtenus par des marchands de Sandaga ».



Le collectif accuse les autorités militaires d’avoir investi le terrain puis créer un état de siège. « C’est illégal et illégitime », a-t-il pesté.



Al Hassan Hann et ces camarades sont d’avis que la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) qui a fait face à la presse lundi pour se prononcer sur le sujet, n’a rien à faire sur cette affaire. Selon eux, il s’agit d’une affaire civile.