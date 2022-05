Territoires palestiniens: commémorations de la Nakba sur fond de tensions

C’est une date particulière, chez tous les Palestiniens. Comme chaque année, à Ramallah, des sirènes retentissent, des drapeaux noirs sont de sortie, hissés aux quatre coins de la ville et les jeunes, mais aussi les plus âgés ou les familles se rassemblent dans la rue pour manifester et se rappeler -ensemble- de cette date, le 15 mai, celle de l’expulsion forcée de plus de 750 000 Palestiniens lors de la création de l’État d’Israël en 1948.



Quelques jours à peine après la mort de Shireen Abu Akleh, célèbre journaliste d’Al Jazeera tuée d’une balle dans la tête alors qu’elle était en reportage à Jénine. Les Palestiniens sont encore endeuillés, effarés surtout de la violence de la police israélienne lors de ses obsèques à Jérusalem, ce vendredi. Ils parlent d’un « crime odieux », d’un « assassinat de sang-froid », affirmant que Shireen Abu Akleh a été tuée une seconde fois ce jour-là.



De son côté, le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, appelle les Palestiniens de Jérusalem et de Cisjordanie occupée, ceux qui le peuvent, à « se rendre en masse à l’esplanade des Mosquées » en ce jour noir. Selon les informations de médias locaux, des extrémistes juifs seraient autorisés à se rendre sur l’esplanade ce même jour, et potentiellement y faire des sacrifices.