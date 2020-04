Testé positif au Covid-19, un tailleur du marché Ocass part en cabale

Au moment où les autorités sont en alerte maximale et le personnel de santé débordé avec 517 malades sous traitement, il y a des Sénégalais qui compliquent encore la tâche en choisissant de mettre en danger leurs proches et autres concitoyens.



Testé positif au Covid-19, un tailleur qui exerçait au marché Ocass de Touba s’est tout simplement barré de peur d’être interné à l’hôpital pour être traité.



Il est activement recherché par les forces de l’ordre. Pour rappel, le Sénégal compte à ce jour 90 cas issus de la transmission communautaire. Et ce tailleur vient encore aider le virus à étendre sa toile sur l’étendue du territoire quand on sait la vitesse à laquelle ce nouveau Cora na virus se propage.