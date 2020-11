Tests de diagnostic rapides : l'Institut Pasteur de Dakar lance la plateforme Diatropix

L'Institut Pasteur de Dakar a procédé ce lundi 16 novembre, au lancement de la plateforme Diatropix, une initiative à but non lucratif avec comme mission principale l'accès au diagnostic en Afrique par le développement, la production et la distribution de tests de diagnostic rapides fiables. La cérémonie qui a regroupé plusieurs personnalités dont l'Ambassadrice du Royaume Uni, celui de la France entre autres, a été présidée par le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.



" La plateforme Diatropix ambitionne de renforcer les systèmes de santé et contribuer à leur résilience à travers l'amélioration de la surveillance des maladies, la prise en charge des patients, la préparation et la réponse aux épidémies et la planification des politiques de santé", a déclaré le directeur général de l 'Institut Pasteur de Dakar.



Dr Amadou Alpha Sall a annoncé que cette plateforme propose un modèle d'accès innovant visant à réduire les coûts et reposant sur 4 piliers essentiels dont la distribution des tests de diagnostics rapides à prix coutant.



Cette plateforme portée par l' Institut Pasteur de Dakar, a été engagée dans le développement industriel et le transfert de diagnostic rapide pour la fièvre jaune , la maladie à virus Ebola, la Covid-19 ainsi que la rougeole, la rubéole, la méningite bactérienne.



Et, le premier produit fabriqué sera le test sérologique de diagnostic rapide de la Covid-19 qui facilitera le diagnostic, la surveillance et le suivi des contacts dans la lutte contre cette pandémie.



Prenant la parole, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a affirmé que « le test de Diagnostic rapide contribuera non seulement à renforcer notre dispositif de riposte, mais aussi de l’étendre au niveau communautaire ». Et ce, « d’autant plus que nous devons rester vigilants au moment où la pandémie connaît une résurgence dans beaucoup de pays du monde » .