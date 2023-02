The Best 2022: le vote de David Alaba fait polémique en Espagne

Comme chaque année après l’annonce des vainqueurs des trophées The Best, la FIFA décide de publier le détail des votes. Pour rappel, les vainqueurs sont notamment choisis par les entraîneurs et capitaines des différentes sélections.



Pour cette édition, c’est Lionel Messi qui a remporté le trophée de meilleur joueur devant Mbappé et Benzema. Le dernier Ballon d’Or termine troisième, à la surprise générale, malgré sa saison XXL.



Mais les supporters madrilènes ont peut-être une explication à cette 3e place du capitaine du Real Madrid. En effet, David Alaba, capitaine de l’Autriche et titulaire chez les Madrilènes, a visiblement décidé de prioriser le Mondial puisqu’il a voté Lionel Messi devant Benzema.



Si pour le meilleur joueur, l’ancien du Bayern Munich a décidé que le Mondial était au-dessus de tout, il a par contre voté Ancelotti devant Scaloni pour l’entraîneur. Un choix qui commence à faire polémique en Espagne.