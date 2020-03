Thème célébration du 04 avril: la Santé militaire aux avant-postes des «pandémies»

Les soldats d’Hygiène à l’honneur !

​Considéré comme le corps paramilitaire le plus « marginalisé », le Service national d’Hygiène se sent, cette fois-ci, honoré à travers le thème de cette année 2020 marquant le 60e anniversaire de notre Indépendance. Comme les Jambaars de la santé militaire, les soldats d’hygiène ont toujours et pleinement joué leur partition dans la gestion des pandémies et catastrophes. Comme actuellement dans la lutte contre le coronavirus où ils s’activent du matin au crépuscule dans les compagnes de prévention sanitaire. De même que les opérations d’assainissement où ils jouent en rôle déterminant.



Interpellé sur ce thème dont les agents d’Hygiène font partie des principaux acteurs, le commandant Rassoul Ba, chef du service régional d’Hygiène manifeste sa fierté de voir la prévention sanitaire et la gestion pandémique au cœur des festivités du 04 avril. D’emblée, il nous cite Albert Camus qui disait à propos de la Peste, ceci : « Pour arrêter cette maladie, il fallait appliquer les mesures graves d’Hygiène prévues par la loi ». Le commandant Rassoul Ba explique que le service d’hygiène, qui constitue un des aspects essentiels de la politique du Gouvernement en matière de santé publique, a fait l’objet d’une nouvelle réorganisation en fonction des missions qui lui sont dévolues à savoir « veiller à la salubrité publique (urbaine et rurale) et à l’hygiène collective ; assurer la prophylaxie des épidémies et des endémies, créer et maintenir un environnement propice à une hygiène de vie correcte ; appliquer correctement la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et d’assainissement ».



Des missions à haut risque de contamination !

Et pour mettre en œuvre le thème du défilé du 04 Avril, le chef du service régional d’hygiène confie que ses braves agents n’ont jamais failli dans leur mission quotidienne et permanente. « Cette noble mission consiste à éduquer les populations en matière d’hygiène et de salubrité publique, à respecter la législation et la réglementation en matière d’hygiène dans les agglomérations urbaines et rurales. La surveillance aux frontières, la recherche et la constatation des infractions en matière d’hygiène et l’assistance aux autorités administratives dans le domaine de l’hygiène et de la salubrité publique font également partie de nos missions régaliennes » a expliqué M. Ba, histoire de magnifier le rôle que jouent ses soldats dans la gestion des pandémies et catastrophes.



Notre officier d’Hygiène ne savait pas si bien dire puisque l’Hygiène est l’ensemble des règles qui doivent être respectées pour conserver la santé comme en cette période de riposte au Coronavirus. « Elle s’efforce d’établir les règles de la technique de vie qui fera éviter les excès et permettre l’ordre harmonieux de l’organisme ainsi que son maintien en parfait état de santé. Mais l’Hygiène individuelle ne saurait à elle seule assurer la sauvegarde de la santé du fait qu’elle est complétée par l’hygiène publique, l’assainissement du milieu afin de la rendre propice à l’épanouissement de la vie etc. Et c’est dans ce sens que le ministère de la santé publique a multiplié les campagnes d’information et de sensibilisation depuis les premiers cas de Coronavirus enregistrés dans notre pays » explique encore M. Rassoul Ba.



Expliquant le rôle de l’agent d’Hygiène dans la lutte contre les maladies comme la fièvre Ebola ou le coronavirus, il indique que cet agent entre le premier dans la salle de traitement en pulvérisant tout l’environnement du malade avant que les médecins et agents de santé entrent en action. Ce pour éviter toute contamination. « Et quand il s’agit d’un cas suspect, nos agents, alertés, débarquent en premier sur les lieux ( domicile ou salle de consultation) pour effectuer des pulvérisations de désinfectants avant l’acheminement du malade vers les centres de traitement. sans oublier l’enterrement sécurisé des corps. Donc vous voyez le rôle ô combien important et déterminant des agents d’Hygiène dans la gestion des pandémies », nous prend à témoin le commandant Rassoul Ba, chef du service régional de l’Hygiène.



En temps de guerre, dit-on, la Gendarmerie combat aux cotés des Armées. Mais cette fois-ci, il s’agit d’une guerre pandémique et, en lieu et place des gendarmes, ce sont les soldats d’Hygiène qui sont appelés à combattre aux cotés de la santé militaire… afin de mettre en œuvre le thème du 04 avril 2020. Et que Coronavirus soit capturé mort et vif pour que vive le gigantesque défilé civilo-militaire qu’entend organiser le président de la République, Chef suprême des Armées. Bien entendu, si coronavirus ne se propage pas !



