Thiaroye : Deux (2) étrangers arrêtés avec de la drogue et plusieurs paquets de cigarettes

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a procédé, le 7 août 2025, à l’arrestation de deux (2) ressortissants étrangers impliqués dans un réseau de trafic de drogue et d’association de malfaiteurs. Les substances saisies incluent des comprimés de Tapendatol, de Tramaking et d’ecstasy.



Selon la Police nationale, ces arrestations font suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant un réseau de trafic de drogue géré par les mis en cause à la sortie du pont menant au marché de Thiaroye. Une opération a été menée, permettant d'interpeller le premier individu qui tenait une poussette à café.



La fouille de celle-ci a permis de découvrir un sachet contenant quatre comprimés d'ecstasy. Questionné sur la provenance de la drogue, il a déclaré que la poussette à café appartenait à son frère.



Ce dernier a également été interpellé, et les deux suspects ont été conduits à leur domicile pour une perquisition. Dans leur chambre, les policiers ont découvert :



• 50 comprimés de Tapendatol (répartis en 5 paquets)

• 6 paquets de comprimés de Tramaking

• 80 paquets de cigarettes Roson

• 28 paquets de cigarettes vides

• 3 paquets de cigarettes Excellence

• 2 paquets de cigarettes Marlboro

• La somme de 54 250 francs CFA



Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit.