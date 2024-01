Thiaroye Santa Yalla: un père de famille dépressif tente d’égorger sa fille de trois (3) ans

À Thiaroye, dans le quartier de Fass 3 à Santa Yalla, une intervention policière a évité un drame familial. Cheikh Fall, un homme dépressif, s'est enfermé avec ses deux filles, menaçant de les égorger. Alertés par les cris et les menaces, les voisins ont informé les policiers qui ont rapidement agi pour empêcher le pire. Les faits se sont passés hier mardi.



Cheikh Fall décrit comme dépressif avait fermé la porte de sa chambre, tenant sa fille de trois ans et un couteau sur sa gorge. Les policiers ont tenté un dialogue, mais face à la menace de l'individu de tuer sa fille si la porte était défoncée, le commissaire a pris la décision de forcer l'entrée pour surprendre l'agresseur.



La fillette de trois ans a été grièvement blessée à la gorge, mais une intervention rapide des pompiers a permis de la stabiliser. Son père a été arrêté, placé en garde à vue, et attend d'être interrogé par la police de Thiaroye, rapporte L’Observateur.