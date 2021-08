Thierno Alassane Sall: « Il n'y a pas de retrouvailles possibles entre Macky Sall et moi»

L'ancien ministre du Pétrole et de l'énergie, Thierno Alassane Sall n'entend point travailler avec le président Macky Sall à l'avenir. Pour lui, une éventuelle retrouvaille avec son ancien employeur est tout simplement « impossible ».



A la question de savoir dans quelle condition il peut se retrouver avec Macky Sall dans le futur, le leader de la République des valeurs s'est voulu ferme. « Non. Je pense que fondamentalement, il n'y pas de retrouvailles possibles entre Macky Sall et moi, en toute objectivité, sans aucune forme de sentiment », a-t-il juré dans L'Observateur.



« Nous n'avons aucune relation. Je l'aperçois au petit écran. Je constate, pour notre malheur, que le projet initial (Apr Yakaar) qu'on avait porté et pour lequel on nourrissait beaucoup d'ambitions, il l'a cassé et cassé le Sénégal. J'aurais aimé qu'il réussisse parce que sa réussite, c'est la réussite du Sénégal », a-t-il ajouté.



Revenant sur les élections locales de janvier 2022 à Thiès, Thierno Alassane Sall n'a pas du tout peur des retrouvailles entre l'opposant Idrissa Seck et Macky Sall. Pour lui, «il se peut qu'ils ont rendu service à l'opposition de Thiès et aux Thiessois en montrant clairement que le choix se fera entre deux camps».