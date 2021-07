Thierno Alassane Sall : « Macky Sall est conscient d’avoir installé le pays dans une situation grave »

Le leader de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall semble accuser le président Macky Sall d’être à l’origine de la hausse des cas de covid-19. Dans un post, il affirme que le chef de l’Etat est « conscient d’avoir installé le pays dans une situation grave ».



« Quand la parole de l'autorité est discréditée, décrédibilisée, et d'évaluée, elle ne peut plus être entendue. La stratégie actuelle du président de la République, c'est par de petits communiqués, pousser les lobbies des médecins, de la société civile, à crier et réclamer des mesures fortes, pour que lui puisse enfin sortir, et en prendre. Il ne peut pas prendre des mesures fortes puisqu’il n'a plus l'autorité morale pour le faire. S'il prenait des mesures fortes, personne ne le suivrait », a posté l’ancien ministre du Pétrole.



Il a affirmé que Macky SaIl « est conscient d'avoir installé le pays dans une situation grave », ajoutant qu’ « il n'y a pas pire pour un pays qu’une autorité démystifiée, dévaluée, discréditée par ses propres comportements ».



Le Sénégal a battu ce samedi un nouveau record des infections au nouveau coronavirus en enregistrant 1366 cas positifs, selon les chiffres publiés dans le dernier bulletin épidémiologique du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Le pays a franchi la barre des 50 000 cas positifs (50 374 exactement). Au total, 43 127 personnes ont recouvré la santé depuis le début de la maladie, qui a tué 1 214 autres, de sorte que 6032 malades sont encore sous traitement.



Vendredi, 5 779 personnes se sont fait vacciner pour un total de 605 384 ayant reçu au moins une dose depuis le début de la campagne de vaccination en février.