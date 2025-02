Thierno Alassane Sall s’attaque encore à Sonko et à son Gouvernement

Face à la presse ce lundi 24, Thierno Alassane Sall a abordé de nouveau la situation du pays. Et dans ses propos, le leader de la République des Valeurs a vivement critiqué la gestion financière du gouvernant du Premier ministre, Ousmane Sonko. Il l’a accusé d’avoir trompé les Sénégalais avec des promesses et dénoncé un manque de cohérence dans les engagements de Sonko.



« Quels sont les sacrifices supplémentaires qu’on va encore imposer au peuple qui a tant souffert ? », s’est demandé Thierno Alassane Sall. Avant de poursuivre : « en plus d’avoir perdu dix (10) mois sans résultats, le gouvernement s’apprête à jeter à la corbeille le budget 2025 dont l’exécution vient à peine de commencer pour s’engager dans un programme pudiquement baptisé plan de stabilité. Ils se sont trompés sur l’agenda 2050, ils se sont aussi trompés sur le budget 2025 », a déclaré TAS.



À l’en croire, la rencontre prochaine entre le Premier ministre et les centrales syndicales n’ont pas pour but de rectifier les erreurs et avancer un vrai dialogue, mais « parce qu’il est dos au mur et n’a pas le choix. Il a besoin de la bienveillance des syndicats pour faire accepter ses mesures drastiques qui s’imposent à son gouvernement ».