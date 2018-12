Thierno Bocoum accuse : "Je ne m'étonnerais pas si je vois mon nom sur la liste des parrains de Macky"

L’Alliance pour la république (Apr) et ses alliés ont engrangé plus de signatures que ce qu’ils ont annoncé, mais de façon illicite. Ce sont les accusations que Thierno Bocoum a portées à l’endroit de la coalition présidentielle lors de l’émission «Rfm Matin» dont il était l’invité ce mardi.



A en croire le leader du parti Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), Aminata Touré qui avait déclaré que la coalition présidentielle et ses alliés avaient engrangé 2 millions de signatures était en deçà de la réalité.



«Ils ont eu plus (2 millions de signatures) que cela. Car ils disposent du fichier électoral qu’ils ont mis à la disposition de leurs partisans. Ces derniers n’ont plus rien à faire à part copier les données personnelles des uns et des autres», fustige l’ancien chargé de communication du parti Rewmi.



Sur sa lancée, M. Bocoum affirme qu’il ne s’étonnerait pas s’il se retrouvait dans la liste de parrainages du candidat Macky Sall puisque «beaucoup de personnes estampillées signataires de cette liste l’ont été à leur insu», accuse-t-il.