Thierno Bocoum sur la hausse des cas de covid-19: "ceux qui nous dirigent sont disqualifiés pour parler de protection..."

Le leader du mouvement Agir, Thierno Bocoum s’est exprimé sur la hausse inquiétante de nouveaux cas de covid-19. Pour lui, « ceux qui nous dirigent aujourd’hui sont disqualifiés pour parler de protection contre le COVID au risque de braquer les populations ».



« Ceux qui nous dirigent aujourd’hui sont disqualifiés pour parler de protection contre le COVID au risque de braquer les populations », a posté M. Bocoum sur sa page facebook, estimant que « leur communication sur la question risque d’être improductive et même produire l’effet contraire ».



« Leur pédagogie ces derniers mois a été d’appuyer sur l’accélérateur de contamination à travers des tournées politiques et des rassemblements tous azimuts sans protections. Ils ont donné le gong de départ et ont été largement imités », a-t-il ajouté.



M. Bocoum a fait savoir que « le constat aujourd’hui est que nous devons apporter une riposte individuelle et communautaire face à l’évolution du Covid-19 en des proportions inquiétantes avec la présence des variants Alpha, Bêta, Delta… »



« Reprenons nos réflexes de protection contre le virus. Il y va de notre propre sécurité ainsi que celle de nos proches et amis », a-t-il sensibilisé, en ces termes.