Thierno Mouhammad Madani Tall adoube Macky Sall : «Il a doublé ses prédécesseurs en termes de réalisations»

Macky Sall obtient le satisfécit du Khalife de la famille omarienne qui a déclaré lors de la cérémonie officielle de la 38ième édition de la Ziarra annuelle dédiée à feu Thierno Seydou Nourou Tall. En effet, Thierno Madani Tall a affirmé que le chef de l’Etat avait doublé, en termes de réalisations, ses prédécesseurs tous confondus.



«De Senghor à Macky Sall, tous les qui se sont succédé, ont bien travaillé. Mais le gouvernement de Macky Sall a doublé les précédents en termes de réalisations », a déclaré le Khalife de la famille Omarienne à l’occasion de la cérémonie officielle de la Ziarra annuelle dédiée à feu El Hadj Seydou Nourou Tall.



Et le Khalife de poursuivre : «ce régime a fait plus que tous les autres avant lui. Le pouvoir en place a beaucoup fait pour les familles religieuses et le pays. Qu’Allah aide Macky Sall et son gouvernement à développer le pays et les accompagne dans leur mission».