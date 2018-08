Thiès : Deux fils de Serigne Saliou Touré écroués

La communauté mouride de Thiès continue d’être secouée par les confrontations qui se sont déroulées dans la Capitale du Rail il y a de cela quelques semaines. Les disciples de Serigne Saliou Touré par ailleurs représentant du Khalife général des mourides dans cette contrée s’en étaient vivement pris à l’émissaire de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Serigne Moustapha Lakrame Mbacké.



L’action judiciaire enclenchée par ce dernier a abouti à l’arrestation de 5 proches de Serigne Saliou Touré dont deux de ses fils à savoir Serigne Saliou Mbène Touré et Khadim Touré qui ont été placés hier jeudi, sous mandat de dépôt par le Procureur de Thiès. Ils doivent répondre des faits d’association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, outrage à agent de l’ordre, voies de fait, injures publiques, entre autres.



Cette affaire qui avait défrayé la chronique est partie de la délivrance d’un message du Khalife général des mourides à ladite communauté. Ce message faisait état de préparatifs de la succession de Serigne Saliou Touré. Les partisans de ce dernier, qui ne voulaient pas en entendre parler s’en étaient vivement pris à lui dans l’espoir de lui faire sa fête. Ils y seraient sans doute parvenus sans l’intervention des forces de l’ordre. N’empêche, l’émissaire de Serigne Mountakha a eu quelques blessures et le médecin qui l’a consulté lui a délivré un certificat d’incapacité temporaire de travail de 60 jours.