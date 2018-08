Thiès : Les cheminots de DBF en rogne

Les cheminots de Dakar Bamako ferroviaire (DBF) ont observé ce mardi 14 août un mouvement spontané pour réclamer le paiement de leur salaire à quelques jours de la Tabaski. Ces travailleurs se disent outrés par la posture des autorités qui rechignent à leur donner leur argent.



«Nous n’avons pas encore reçu nos salaires jusqu’à présent. C’est le Code du travail qui nous le donne, c’est un droit. On n’a pas perçu nos salaires donc on a préféré observer un arrêt de travail jusqu’à ce qu’on nous paie nos salaires», a déclaré Daha Kanté.



Selon lui, le chef de l’Etat doit honorer sa parole puisque c'est lui qui avait dit qu’il allait mettre les moyens nécessaires afin de remettre leur société sur les rails. En entendant, ils ont reconduit leur mouvement et ne comptent pas reprendre le travail si leurs doléances ne sont pas satisfaites.