Thiès : Les détails de l'arrestation d'un individu pour "détention et trafic de drogue"

Le commissariat central de Thiès a récemment procédé à l’arrestation d’un individu pour "détention et trafic de drogue". Cette opération a été menée à la suite d'un renseignement qui signalait un trafic de crack entre Mbour et Thiès, informe la police nationale via sa page Facebook visitée par PressAfrik Group.

Selon les recoupements de la police nationale, le suspect utilisait un véhicule surnommé "War Gaindé" pour transporter la drogue et opérait près du stade Lat Dior.

Une équipe de surveillance a été déployée sur les lieux le samedi 16 août 2025 à 16 h. Après une brève filature, les policiers ont intercepté la voiture et appréhendé son conducteur. La fouille de sa sacoche a permis de découvrir un sachet contenant sept pierres de crack et une somme de 200 000 francs CFA.

Le suspect a été présenté au parquet. Son véhicule, une Peugeot 308, ainsi que l'argent et les 35 grammes de drogue saisis, ont été mis sous scellés et sont à la disposition du procureur de la République.

