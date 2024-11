Thiès: il tue son camarade pour un sac de pomme de terre

A. Bâ a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son camarade A. Youm à l'aide d'une brique, lors d’une dispute liée à un sac de pommes de terre. Les deux amis devaient se partager l’argent issu de la vente de ce sac, mais A. Bâ a finalement refusé de remettre la part qui revenait à son camarade.



Selon le journal L’Observateur, le jour du drame, A. Youm (la victime) a demandé sa part des gains à son ami lorsqu’ils se sont retrouvés au champ. A. Bâ lui a alors répondu qu’il n’avait pas d’argent sur lui, déclenchant une dispute. Malgré l’intervention des voisins qui ont temporairement apaisé les tensions, les deux amis ont rapidement repris leur altercation.



C’est au cours de cette bagarre qu’A. Bâ a ramassé une brique et a asséné un coup violent à A. Youm, le blessant gravement à la tête. La victime, grièvement touchée, s’est effondrée, perdant beaucoup de sang. Alertés par les cris, les voisins sont accourus pour tenter de secourir les deux jeunes hommes.



À leur arrivée, ils ont trouvé A. Youm étendu au sol, agonisant, tandis qu’A. Bâ était tranquillement assis sur sa charrette. Les voisins ont demandé à A. Bâ de quitter les lieux avant de transporter la victime à l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, où il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.



Arrêté par la gendarmerie, A. Bâ a été inculpé pour meurtre et placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Thiès. Lors de son procès devant la Chambre criminelle de la Capitale du Rail, l’accusé a reconnu les faits, déclarant :



« Je n'avais pas l'intention de le tuer. Quand il a brandi un couteau, je me suis défendu. »



Cependant, I. Kâ, témoin des faits, a souligné l’indifférence d’A. Bâ après l’agression. Il a déclaré :



« Lorsque j’ai entendu des cris, je me suis précipité sur les lieux. J’ai trouvé la victime au sol, entre la vie et la mort, tandis qu’A. Bâ, assis sur sa charrette, mangeait tranquillement son "thiakri". Je lui ai demandé de partir, et nous avons conduit la victime à l’hôpital. Malheureusement, il a succombé quelques heures plus tard. »



Le procureur de la République a indiqué que le coup de brique avait provoqué un traumatisme crânien, une commotion cérébrale et une hémorragie intra-ventriculaire chez la victime. Estimant que l’intention de tuer était manifeste, il a requis une peine de 7 ans de réclusion criminelle.



Cependant, au terme des débats, la Chambre criminelle a condamné A. Bâ à 5 ans de réclusion criminelle, reconnaissant sa culpabilité pour meurtre.



À noter qu’A. Bâ était âgé de seulement 18 ans au moment des faits, survenus en 2020.